RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Demitido da equipe de roteiristas do "Vai Que Cola" no início do mês, André Gabeh desmentiu Cacau Protásio nesta sexta-feira (25) em uma rede social. Ele contou que os atores passaram a não saber quem era o autor do texto nos últimos tempos por decisão do grupo. A medida foi para protegê-lo das perseguições dos atores. Gabeh também afirmou que um dos seus roteiros foi rechaçado por Protásio.

"Os roteiros começaram a ir sem identificação para os atores, depois que um dos meus textos, 'O Filho do Carnaval' foi rejeitado. Ele tinha o meu nome, a minha assinatura e foi rechaçado pela atriz que agora diz que sempre recebia os roteiros sem nomes", começou Gabeh.

Ele também contou sobre o episódio relacionado a gravação desse mesmo roteiro. "Eu estava presente no dia da gravação e um ator, que não vou citar o nome, fez uma piada comigo. Fez a brincadeira porque já me conhecia, porque nós éramos colegas. Ele não sabia que eu estava lá e como ele fez essa piada sem saber o que o roteiro era meu? Ele é paranormal?", debochou. "Será que ele deduziu que o roteiro era meu e aí fez a piada?" completou.

Gabeh reafirmou ter sofrido assédio moral nos bastidores do "Vai Que Cola" e pediu para que Cacau Protásio comprovasse que os textos, antes daquele que desencadeou toda a confusão envolvendo roteiristas e atores, não vinham com as respectivas assinaturas. "Ela mostre então os roteiros antes do meu 'O Filho do Carnaval' sem a identificação do autor. Essa foi a tentativa do grupo me proteger da perseguição que estava sofrendo", comentou.

O ex-BBB disse ainda que tem sofrido com a exposição, mas espera que a situação sirva de exemplo. "Espero que as pessoas que trabalham nos bastidores da televisão não sofram mais tantas humilhações".