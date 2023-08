SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A editora Seguinte, do Grupo Companhia das Letras, divulgou que exemplares do novo livro de Pedro Rhuas, "O Mar me Levou a Você", foram desviados e estavam sendo vendidos ilegalmente em algumas cidades do país. Segundo uma publicação feita em rede social da editora nesta quarta, a obra só será lançada no dia 30 de agosto.

"Estamos trabalhando intensamente para resolver essa situação e proteger a obra. Para isso, contamos com o apoio de nossos leitores para localizar exemplares desviados. Se você encontrar o livro à venda antes do dia 30 de agosto, pode não ser um exemplar legítimo", diz a publicação.

Para ajudar os leitores a identificarem cópias legítimas, a editora marcará todos os exemplares com um selo de "venda autorizada". Pede aos leitores que, caso encontrem cópias sem o selo, desconfiem e informem a eles através do serviço de atendimento ao consumidor.

A equipe de comunicação da Seguinte afirma que está investigando o caso e que a maior preocupação é preservar o trabalho do autor, que consideram o bem maior da editora. Uma das cópia ilegais identificadas pela editora foi adquirida no Salão do Livro do Piauí, o Salipi.

Segundo Rhuas, a cópia foi adquirida por uma estudante de letras que disse que havia mais exemplares à venda. Também circulam cópias ilegais em outras cidades, como no Recife, segundo o autor e a editora.

A venda e a produção de cópias não autorizadas de livros é ilegal e quem pratica esses crimes pode ser punido com prisão, segundo o Código Penal.