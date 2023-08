RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carolina Ferraz sempre foi discreta em relação à sua vida amorosa. Atual apresentadora do programa Domingo Espetacular na Record surpreendeu seus fãs ao revelar uma paquera que teve com Reynaldo Gianecchini. O envolvimento entre os dois ocorreu logo após o fim do casamento do ator com a jornalista Marília Gabriela, em 2006.

Naquela época, Carolina foi vista em um jantar com o galã, mas a relação não teria progredido. "A gente só jantou", ela explicou durante uma entrevista ao podcast Theorapia, apresentado por Theodoro Cochrane, filho mais novo de Marília Gabriela. "Você se envolveu com o Giane logo após ele se separar da minha mãe?", perguntou o apresentador.

Carolina foi direta em sua resposta: "Quase. A gente, quase. Houve um dia em que um paparazzo nos flagrou em um jantar (risos). Mas, não aconteceu nada. No fundo, ele era um amigo com quem eu tinha uma conexão, sabe? Um cara que eu gosto e tenho muito carinho, mas nunca houve algo mais. Nunca tivemos um relacionamento"

Carolina até contou que, na época, ela pensava que Reynaldo Gianecchini poderia estar em um relacionamento com uma colega de trabalho: "Ele é uma pessoa muito boa, cara do bem e gosto muito dele. Ele é um cara animado, feliz. Mas eu acho que ele estava envolvido com a Claudia Raia", comentou.

"Eu já ouvi esse boato também", reagiu o filho de Marília Gabriela. Pouco depois, a atriz acrescentou: "Não sei se é verdade ou não. Nunca perguntei. Mas é uma pena, porque, no fundo, ele era um amigo com quem havia uma atração, e nunca evoluiu para algo mais", lamentou.