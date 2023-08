SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-namorado de Larissa Manoela, o ator João Guilherme comentou a briga familiar que envolve a atriz e seus pais. Ela está brigada com Silvana Taques e Gilberto por abuso na administração de suas finanças e por ter sido privada de liberdade financeira ao longo dos anos.

Agora, foi a vez do filho do cantor Leonardo manifestar apoio público a ela ao dizer que está de mãos dadas com a artista. "Eu sei que eu confio muito na Larissa, sempre foi a pessoa que eu estive mais próximo. Confio no coração dela, na educação que ela tem. Então estou com ela."

Os dois ficaram juntos por um ano na adolescência até terminarem, em 2016. Ele ainda disse que a situação é muito triste porque conhece a família de Larissa e que ninguém sai ganhando com o desentendimento.

"Mãe e filha a gente sempre quer ver bem, principalmente quem a gente conhece, pessoas próximas. A gente sabe o quanto ficou uma situação ruim para todos os lados, ninguém sai muito ganhando", afirmou a jornalista na chegada ao Baile do BB, de Beto Pacheco, em São Paulo, na noite de sexta-feira (25).

A artista, seu noivo, o ator André Luiz Frambach e a mãe dela foram intimados a depor pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro em um inquérito que investiga se Silvana cometeu racismo religioso em uma troca de mensagens com a atriz.

A mensagem em questão foi enviada por Silvana a Larissa na véspera do Natal de 2022. "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu a pedagoga.