SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório de MC Marcinho, que morreu neste sábado (26), aos 45 anos, será aberto a quem quiser se despedir do cantor, dono de hits incontornáveis do funk no começo dos anos 2000, como "Glamurosa" e "Princesa". O artista, que estava internado com quadro de insuficiência cardíaca e renal, teve falência de múltiplos órgãos.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o velório será aberto das 10h às 13h do domingo (27) na capela ecumênica 1 do cemitério vertical do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju (zona norte do Rio).

Após esse período, haverá uma cerimônia de despedida fechada apenas para familiares e amigos. A partir das 14h, o corpo do cantor será encaminhado para cremação.

Marcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, estava internado desde junho. Ele sofreu uma parada cardíaca que o deixou dependente de um coração artificial no mês passado. Uma infecção generalizada o levou a sair da fila do transplante do órgão e, desde então, ele vinha respirando por ventilação mecânica e fazendo hemodiálise.

O cantor e compositor, que já fazia sucesso em bailes no Rio de Janeiro, estourou em todo o Brasil com o hit "Glamurosa", em 2001. Sua voz médio-anasalada, seu jeito comedido e suas letras de doce romance davam a ele as credenciais que o sucesso nacional apenas sacramentou no início dos anos 2000. Uma aura marcada para sempre no seu epíteto --o príncipe do funk.