SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta e Simone Sussina, ator italiano conhecido por fazer a franquia "365 Dias", nunca definiram o relacionamento como namoro, mas curtiram diversos momentos juntos e estavam, como os famosos gostam de dizer, se conhecendo melhor.

Mas parece que agora tudo acabou de vez. Os dois deixaram de se seguir no Instagram e apagaram todas as fotos que apareciam juntos. Eles curtiram férias na Grécia em julho e até chegaram a fazer tatuagens um no outro.

A primeira interação pública da cantora com o ator foi antes de ela se apresentar na final da Champions League, no início de junho. De lá para cá, rolaram tardes ensolaradas na praia e muitos beijos.

No Brasil para divulgar o projeto "Funk Generation: A Favela Love Story", Anitta continua a afirmar que está solteira, mas disse que adora namorar o italiano a distância porque ninguém briga . Mas parece que agora isso já não é bem verdade.