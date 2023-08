SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Nany People disse que aceitaria interpretar Odete Roitman em uma possível nova versão de "Vale Tudo" na Globo. Ela afirmou que "adoraria viver essa vilã maravilhosa" em entrevista publicada nesta segunda-feira (28) no site Na Telinha.

O comentário de Nany People vem depois que Aguinaldo Silva, um dos autores da novela ao lado de Gilberto Braga e Leonor Bassères, disse em sua rede social que ela seria um nome adequado para a personagem.

Ele relembrou um episódio de quando a novela ainda estava sendo escrita pelo trio. Numa conversa, Bassères teria dito que Odete "não é nada mulher, é gay", o que levou Silva e Braga a cair na gargalhada.

"Feito um relâmpago, me veio à mente o nome de uma atriz digna de viver tão alto mister: A única, absoluta, insubstituível Nany People", ele escreveu.

Nany People disse ao Na Telinha que sentiu "uma onda de carinho e gratidão" tomando conta do seu dia, depois da declaração de Silva. "Com as bênçãos de ?sir? Aguinaldo... Que Atriz não sentiria? Amei!"

Previsto para 2025, o remake de "Vale Tudo" escrito por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe", não foi confirmado pela Globo. Aguinaldo Silva não foi convidado para participar da nova versão da trama, e não há um nome certo para dar vida à icônica vilã.

"Vale Tudo" foi ao ar entre 1988 e 1989 na TV Globo e rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da TV brasileira. Originalmente, a atriz Beatriz Segall interpretou Odete Roitman.