SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Elton John, 76, foi levado neste domingo (27) ao hospital após sofrer um acidente doméstico em sua casa de campo em Nice, na França.

O cantor foi atendido em um hospital em Mônaco e liberado na manhã desta segunda (28), informou a equipe do músico ao jornal Daily Mail.

"Podemos confirmar que, após escorregar ontem em sua casa no sul da França, Elton visitou o hospital local por precaução. Após fazer check-ups, foi imediatamente liberado, voltou para casa e passa bem", diz a nota.

Elton já se encontrou com uma série de celebridades durante suas férias em Nice. Na última terça-feira (22), ele fez um passeio em seu superiate com famosos como o ator Aaron Taylor-Johnson e sua mulher, a cineasta Sam Taylor-Johnson. No início do mês, ele também jantou com Kevin Spacey em sua casa de campo.

O músico se aposentou dos palcos em julho deste ano para passar mais tempo com a família. "Fazer turnês é exaustivo para mim agora, e faz com que eu fique longe da minha família e dos meus filhos", afirmou.