SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de indie rock Yeah Yeah Yeahs, que entrou para o line-up do The Town em substituição ao Queens of the Stone Age, aproveitará a passagem por São Paulo para oferecer um show mais intimista aos seus fãs. A apresentação acontece no Cine Joia, às 22h da sexta-feira, 8 de setembro ?um dia antes do show no festival.

Conhecida pelo hit "Heads Will Roll", a banda tem no repertório canções como "Maps", "Spitting Off the Edge of the World", "Gold Lion" e "Burning", que devem aparecer no lineup dos shows brasileiros. A maior parte do setlists, entretanto, trará as faixas do mais recente disco do grupo, "Cool it Down", lançado em setembro do ano passado.

Os ingressos para o show no Cine Joia custam entre R$180 (meia-entrada) e R$360 (inteira), mas não estão sendo vendidos pelo site oficial da casa - apenas no site da Ticketmaster. Por conta disso, a bilheteria física oficial, onde é possível comprar o ingresso sem a taxa de serviço de 20%, é no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795, Barra Funda). O local funciona de segunda à sexta, das 10h às 18h e aos sábados das 10h às 14h.

Já a apresentação da banda no The Town está programada para o sábado, dia 9 de setembro, quando também se apresentam no Autódromo de Interlagos Foo Fighters, Garbage, e Pitty. Os ingressos para este dia do festival já estão esgotados, mas ainda há entradas disponíveis para os dias 2 de setembro (Post Malone) e 7 de setembro (Maroon 5), também no site da Ticketmaster.