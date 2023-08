SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, vai oferecer meia-entrada para todos os visitantes aos domingos a partir do dia 3 de setembro. O público vai pagar R$ 10 para entrar na instituição.

O domingo é considerado um dia tranquilo para visitar o museu, quando o fluxo de público é menor. A promoção vai até o fim de 2023. Vale lembrar que a entrada é gratuita aos sábados.

Quem for ao museu, vai ter acesso à exposição "Essa Nossa Canção", que relaciona a língua portuguesa à música, relacionando letras de sucessos com a forma que o português assumiu no Brasil.

Há também a exposição principal, com áreas interativas chamadas, por exemplo, de Português do Brasil e Palavras Cruzadas, que abordam a diversidade da língua. Outra área com luz e sons é a Praça da Língua, que homenageia a língua portuguesa escrita, falada e cantada.

O visitante ainda pode visitar um café no terraço do prédio da Estação da Luz, inaugurado recentemente.

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Quando Ter. a dom., das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Onde Pça. da Luz, s/n, Luz, região central

Preço R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia); grátis aos sábados