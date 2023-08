ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ídolo do Flamengo e com passagens marcantes por Inter de Milão (ITA) e Corinthians, o ex-jogador Adriano Imperador vai virar apresentador de podcast. Ele assinou com o canal Goat, lançado no fim de julho na internet, para comandar seu próprio projeto, chamado de Imperacast.

A produção será da agência MCASports, do grupo MCAtrês, que gerencia a carreira de Adriano. A primeira temporada vai ao ar ainda neste segundo semestre, sem uma data certa estreia.

No programa, Adriano Imperador fará pensamentos leves sobre sua visão de mundo e trará amigos para bater papo e conversar sobre o futebol e a vida. O objetivo é popularizar ainda mais bordões que ele usou no Instagram como o "Habib és" até o brincalhão "morde as costas".

O podcast fará parte da programação oferecida pelo Goat em seu canal no YouTube. Liderado por Antônio Tabet, o projeto já comprou torneios de futebol para transmissão ao vivo como a Liga da Arábia Saudita, Bundesliga, Copa Argentina, Série C do Campeonato Brasileiro, NWSL (Liga de futebol feminino dos Estados Unidos) e os torneios de clubes da Conmebol.

"Mal posso esperar para me conectar com meus fãs de uma nova maneira. O 'Imperacast' será um espaço onde poderemos compartilhar histórias, rir e discutir o futebol e a própria vida. É um novo capítulo para mim, e estou emocionado por embarcar nessa jornada com o Canal Goat", disse Adriano Imperador para a reportagem.

Essa será a primeira experiência de Adriano Imperador como apresentador um projeto de mídia. Anteriormente, ele já havia participado como comentarista de programas esportivos na TV por assinatura. Ele chegou a acertar uma participação na cobertura da final da última Uefa Champions League pela TNT Sports, mas precisou se ausentar por problemas pessoais.