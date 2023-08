SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A residência do apresentador Nelson Rubens recebeu a visita da Polícia Militar do Estado de São Paulo para a execução de um mandado de reintegração de posse nesta segunda-feira (28). Não houve tumulto, de acordo com a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo à Folha de S.Paulo.

"A Polícia Militar prestou apoio a um Oficial de Justiça, durante uma reintegração de posse, ocorrida na tarde desta segunda-feira (28), na região central da Capital. A ação já foi encerrada e não houve relatos de tumulto. Demais questionamentos devem ser encaminhados ao Poder Judiciário", afirma o texto.

De acordo com o programa Cidade Alerta, da TV Record, o comunicador tinha uma dívida em seu nome e a propriedade foi leiloada como resultado desse valor, que atingiu um montante superior a R$ 130 mil. O novo proprietário do apartamento teria tentado tomar posse do imóvel, porém encontrou resistência por parte do apresentador, que se recusou a deixar o local.

Nelson Rubens foi procurado e não retornou ao pedido de posicionamento até a publicação desta reportagem.