SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Joss Stone foi anunciada como a substituta de Liam Payne no festival The Town. O comunicado foi feito na noite desta segunda-feira (28), através das redes sociais do evento, que acontece entre 2 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Reconhecida por sua música soul, Joss é famosa por sucessos como "Super Duper Love", "Right To Be Wrong" e "Free Me". Com uma carreira de duas décadas, a artista celebra esse marco no presente ano e trará sua performance ao Brasil pela sexta vez.

A apresentação da artista inglesa está agendada para o mesmo dia, 7 de setembro, no mesmo horário, 18h15, e no mesmo palco, o Skyline, onde originalmente o cantor Liam Payne se apresentaria. A mudança foi necessária devido ao cancelamento da participação de Payne no festival, que não virá por "problemas de saúde".

Em uma mensagem compartilhada em seu perfil no Instagram na semana passada, o ex-integrante do One Direction revelou: "Durante a última semana, estive no hospital com uma grave infecção renal, algo que não desejo para ninguém. As orientações médicas são claras: agora eu preciso de repouso e recuperação."