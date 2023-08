SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após rumores de traição no fim de semana, a atriz Bella Campos, que interpretou a Muda de "Pantanal" e a Jenifer de "Vai na Fé", anunciou no final da noite desta segunda-feira (28) o fim de seu namoro com o funkeiro e ator MC Cabelinho.

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar", disse nas redes sociais.

Bella afirmou que os dois não estão mais juntos "em função dos motivos óbvios".

Ela decidiu anunciar o término da relação em respeito às pessoas que acompanhavam o casal e também às mulheres que já passaram por isso e não puderam reagir.

A atriz contou que está viajando para um trabalho e quer focar a energia nesse novo projeto, que não detalhou.

No domingo, já em meio aos rumores, o artista fez uma homenagem a Bella durante um show. Os dois namoravam desde outubro do ano passado e tinham planos de casamento e filhos.

Após o pronunciamento de Bella, o funkeiro publicou, também nas redes sociais, uma mensagem dizendo que não comentaria fofocas sobre a vida pessoal. "Nunca dei e vou continuar não dando mídia e palco para ninguém crescer", afirmou.

No fim de semana, a a estudante Duda Mehdef contou que havia encontrado MC Cabelinho em Belo Horizonte.

Em sua mensagem, o cantor lamentou que a "loucura completa" tenha tomado grande proporção e afetado a vida do ex-casal.