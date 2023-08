SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de MC Marcinho, que morreu no sábado (26) na fila de transplante de coração, incentiva a doação de órgãos em nova campanha.

Uma postagem no perfil do MC aborda o assunto adaptando um trecho do hit Glamurosa: "Se quiser falar de amor, fale sobre doação de órgãos".

"Atualmente, 386 pessoas esperam por um transplante de coração no Brasil. MC Marcinho era uma dessas pessoas. O cantor estava internado desde o fim de junho para tratar de insuficiência renal e cardíaca. Infelizmente, o MC veio a óbito na manhã deste sábado, dia 26", diz a publicação.

O quadro de saúde de MC Marcinho piorou após o funkeiro sofrer uma parada cardíaca no dia 10 de julho. Ele precisou ser intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Desde então, os médicos tentaram diversos procedimentos, como a implantação de um coração artificial e o uso da ECMO, uma tecnologia que ajuda a oxigenar o sangue em aparelho fora do corpo, substituindo temporariamente pulmões comprometidos agudamente.

No dia 22 de agosto, o músico teve uma infecção generalizada e foi retirado da lista de espera para transplante do coração. Desde então, MC Marcinho dependia de ventilação mecânica e hemodiálise.