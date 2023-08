SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Silva, filho do apresentador Faustão, está negociando com a Band um programa na emissora após seu pai ter se despedido do canal em agosto. Embora estejam conversando, as partes ainda não chegaram a um acordo nem assinaram contrato.

De junho a agosto, João Silva e Anne Lottermann apresentaram sozinhos o programa de Faustão na Band após o apresentador ter deixado o canal, em maio.

No entanto, ele voltou em 18 de agosto para apresentar a despedida da atração, que estreou em janeiro deste ano. Apesar de ter rendido boa audiência do começo, o programa viu o índice desabar ao longo dos meses que esteve no ar.

No último programa, Faustão reuniu todos os seus filhos. Além de João, estiveram presentes Lara e Rodrigo.

O programa foi gravado antes da internação do apresentador, hospitalizado no último dia 5 no Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca, segundo uma nota divulgada pelos médicos que cuidam de Faustão. Por essa razão, precisou ser submetido a um transplante de coração.

Faustão no momento se recupera da cirurgia em uma UTI. De acordo com os médicos, o novo órgão está funcionando como o esperado e o apresentador passa bem.