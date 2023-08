SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parceria do pop animou os brasileiros e agitou as redes sociais. As cantoras Luísa Sonza e Demi Lovato anunciaram que cantam juntas na música "Penhasco2".

O lançamento vai ser divulgado no disco "Escândalo Íntimo", disponível em plataformas de streaming na noite desta terça-feira (29). Com a repercussão, a americana resgatou uma postagem da brasileira, datada de 25 de janeiro de 2019, em que ela diz amar Demi Lovato, e disse: "Eu também te amo."

Demi Lovato se apresenta neste sábado (2) no festival The Town, em São Paulo, e Luísa sobe ao palco no domingo (3).