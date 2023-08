SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ação que Deolane Bezerra travou contra o Google chegou ao fim, trazendo vitória parcial à advogada. A ex-Fazenda não terá mais seu nome e sua imagem vinculados ao termo de busca "bafuda" no buscador da internet. Contudo, a indenização pedida não será paga.

Deolane processou o Google após participar do reality show A Fazenda (Record), em 2022, quando virou alvo de comentários de outros participantes por suposto mau hálito. Na petição, ela dizia que a ferramenta de pesquisa sugeria uma foto sua ou seu nome quando o termo é objeto de consulta no site.

A decisão de 23 de agosto da Justiça de São Paulo determinou que o pedido deve ser atendido. A sentença lida pela reportagem condena a empresa para a "não vinculação automática da imagem da autora e da descrição de sua pessoa à pesquisa da palavra 'bafuda' em sua ferramenta de busca".

A decisão, entretanto, negou o pedido de reparação por danos morais requisitado pela advogada. O documento diz que "cada parte arcará com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios".

Anteriormente, Deolane chegou a ter o pedido de desassociação negado por juiz do TJ de São Paulo, que "não enxergou ilegalidade na conduta do Google". Ele disse ainda que Deolane "optou livremente em participar de um programa com ampla exposição de sua vida privada". Em 17 de maio, ela fez uma nova petição reiterando os pedidos e pediu novamente a liminar.