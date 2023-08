SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A historiadora Anna Maria Martínez Corrêa morreu nesta quarta-feira (30), aos 90 anos, quase dois meses após a morte do irmão, o dramaturgo Zé Celso Martínez Corrêa.

A informação foi confirmada pelo diretor teatral Ricardo Bittencourt. A causa da morte não foi divulgada.

Anna se tornou professora da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em 1967, no Departamento de História de Assis, cidade do interior de São Paulo.

Segundo a Adunesp (Associação dos Docentes da Unesp), foi a historiadora que criou, em 1973, o Cedem (Centro de Documentação e Memória) da Universidade, órgão cujo intuito é preservar e difundir a memória da universidade e dos movimentos sociais.

No ano passado, Anna ganhou o título de professora emérita da Unesp.

Intelectual discreta, profunda e firme. Louca pelos irmãos. Viu tudo o que Zé fez. Nas últimas montagens, ia aos Teatros com oxigênio, cuidadoras, cadeira de rodas, etc, mas ia. Fazia questão! Ricardo Bittencourt

MORTE DE ZÉ CELSO

Zé Celso morreu aos 86 anos, na no dia 6 de julho. O dramaturgo estava internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento.

Após ser encaminhado para a UTI do hospital, Zé Celso foi sedado, entubado e, posteriormente, submetido a hemodiálise.

Segundo nota enviada a Splash, o laudo do Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) indica que a provável causa do incêndio no apartamento de Zé Celso, na última terça (4), seja o aquecedor de ar.