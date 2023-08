SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rainha Latina! Anitta foi confirmada como atração na cerimônia do Video Music Awards (VMA) 2023. A cantora concorre ao prêmio de Melhor Clipe Latino com "Funk Rave". A cerimônia acontece em 12 de setembro.

Essa é a segunda vez que Anitta concorre com os maiores nomes da música latina. Em 2022, ela venceu o prêmio de "Melhor Clipe de Música Latina" com "Envolver". Neste ano, ela compete com os vizinhos Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rosalía, Eslabon Armado, Peso Pluma e Grupo Frontera.

O anúncio da apresentação foi foito nas redes sociais da premiação, que descreveram Anitta como "The Brasilian Funk Queen" (A Rainha do Funk Brasileiro). "Prepare-se para dançar! A Rainha do funk brasileiro, Anitta, vai se apresentar no VMAs de 2023", diz o post.