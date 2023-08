ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN renovou o contrato com dois ex-jogadores que foram ídolos em seus times no futebol paulista. O ex-goleiro do Palmeiras Fernando Prass e o ex-meio campo do São Paulo Silas assinaram novo vínculo com o canal esportivo da Disney.

Ambos renovaram por dois anos, e serão exclusivos até o segundo semestre de 2025.

A informação da renovação foi confirmada pela Disney à reportagem. Ambos vão continuar com suas funções atuais, participando de programas como o Resenha da Rodada, F90 e SportsCenter.

Além disso, eles seguem de atuarem nas transmissões ao vivo de torneios que envolvem clubes brasileiros, como a Libertadores da América, Copa Sul-Americana e a Copa do Nordeste.

Em sua carreira profissional, Fernando Prass defendeu times de grande expressão, sendo revelado pelo Grêmio e conquistando status de ídolo com as torcidas de Palmeiras e Vasco.

Antes da ESPN, ele atuou como comentarista na TNT Sports, canal esportivo da Warner Bros Discovery nas plataformas digitais, e em alguns jogos da Copa do Brasil no Amazon Prime Video.

Já Silas chegou à ESPN em 2019. O ex-jogador camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990 acumulou passagens de destaque em diversas equipes do futebol nacional, com destaque para São Paulo, Internacional e Vasco da Gama.