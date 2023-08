SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima, 33, pediu segredo de justiça em um processo movido por um homem que diz ter sido agredido por seguranças em um de seus shows.

A defesa justifica o pedido argumentando que Lima é uma "pessoa pública" e que todas as ações que envolvem seu nome geram "matérias distorcidas" em sites e redes sociais. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

No processo, o fã afirma que foi agredido com socos, chutes, pontapés e enforcamentos por seguranças de um show após tentar ultrapassar grades para tirar uma foto com Gusttavo. O evento aconteceu em abril do ano passado em Duque de Caxias (RJ).

A defesa do cantor alega que ele não interferiu na organização do evento e, portanto, não pode ser responsabilizado por atitudes de seguranças contratados pela produção.

Em nota à reportagem, a assessoria do cantor afirma que o pedido de segredo de justiça será "avaliado pelo magistrado".

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Balada Eventos e Produções, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, por intermédio de sua assessoria jurídica, informa que o cantor apenas foi contratado para realizar a apresentação artística na cidade de Duque de Caxias e que os fatos narrados na ação pelo Autor não guardam nenhuma relação com a pessoa do artista. O departamento jurídico de Gusttavo Lima já apresentou a defesa no processo e elucidou os fatos.

Portanto, o Autor da ação, deve buscar seus direitos junto à organização e produção do evento.

Em relação ao de segredo de justiça, o pedido será analisado pelo magistrado, por seus próprios fundamentos"

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do autor do processo. Em caso de manifestação, a nota será atualizada.