RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - André Batista da Silva era primo do jogador de futebol de várzea Fábio Cordeiro da Silva, que morreu no último sábado (26), vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e teve o coração doado para Fausto Silva. 73. Logo depois de um vídeo de Faustão agradecendo a generosidade da família e prometendo honrar memória do seu doador, o professor de Educação Física desejou que o apresentador "tenha mais 50 ou 60 anos de vida com esse coração".

Ele contou que o primo era doador de órgãos e, além de Faustão, ajudou pelo menos outras 20 pessoas. "O que o Fábio veio a ajudar, eu acho que ele está feliz com o gesto. O Faustão recebeu um coração forte de um garoto, de um atleta, e a gente fica muito feliz e contente", comentou ao G1.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (31), Faustão disse estar bem e ser eternamente grato aos familiares de Fábio. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fabio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo".

E complementou: "Fico emocionado porque ele [Fábio] me deixou a chance de viver de novo. Quero agradecer ao Welisson, irmão do Fábio, e Jaqueline, a viúva. Essas pessoas mais humildes, na hora que eu precisei, me deram um coração novo", disse sobre o transplante

Fábio Cordeiro da Silva sofreu o AVC na última quarta-feira (23), enquanto trabalhava como azulejista em um apartamento em Santos. O jogador foi encontrado no dia seguinte, quando a equipe que trabalhava no local chegou e o encontrou consciente, mas com o lado direito do corpo paralisado.

Ele foi socorrido pela Casa de Saúde de Santos e levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Chegou a passar por uma cirurgia no cérebro no mesmo dia, mas a morte cerebral foi constatada na manhã de sábado (26). Em seguida, a família optou por doar os órgãos.