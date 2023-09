SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva, 73, se recupera após um transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo ele, no dia que puder ir para casa e já estiver completamente recuperado, a ideia é investir em outro tipo de trabalho e não mais na TV.

"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade do que encher o saco do público até não poder mais", disse ele ao colunista Lucas Pasin do UOL.

Um trabalho nas mídias digitais não está descartado. "Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade", emendou.

O apresentador já havia aparecido num vídeo divulgado pela família no Instagram no qual agradecia pela torcida do público. Ele ressaltou que não sentia nenhuma dor e que estava recuperado.

"Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas, rezando e fazendo mandigas, torcendo pela minha recuperação. Minha voz está um pouco rouca, pois fui intubado. Já estou andando, esse canhoto é um monstro, não sinto nada. Para as pessoas entenderem o que é o transplante."

Ele ainda agradeceu à família do doador, com quem tem uma série de coincidências, e se disse "eternamente grato". "Quero honrar a memória do seu filho. Fábio, 35 anos, atleta e surfista, jogador de futebol, que teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele que estou vivo. As pessoas mais humildes, quando eu mais precisei, elas me deram um coração novo. Recuperação fantástica."