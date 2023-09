SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Menos de uma semana após chorar no palco por não alcançar a nota em uma música, Ana Castela, 19, conseguiu cantar a canção "Solteiro Forçado" em seu show.

O feito foi comemorado pelo cantor Gustavo Mioto, namorado de Ana, que assistia à apresentação dos bastidores.

Na madrugada do último sábado (26), Ana Castela caiu no choro durante seu show na Festa do Peão, em Barretos (SP), após não conseguir atingir tom na música "Solteiro Forçado".

Ela avisou que seria uma música 'muito difícil de cantar', e ao finalizar, começou a chorar. "Desculpa não conseguir cantar ela, eu fico mal toda vez. Mas eu juro que estou estudando, estou fazendo fono para melhorar essa voz, mas são dias cansativos para cara***, mas eu tô aqui dando meu melhor nessa por**".