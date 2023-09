SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Regis Danese está se recuperando após sofrer um acidente de carro. No Instagram, Kelly Danese, esposa do cantor, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Nesta quinta-feira (31), a famosa publicou um vídeo e esclareceu algumas dúvidas.

Cirurgia: "Graças a Deus, ele está muito bem, está na UTI porque ele fez a cirurgia, porque perfurou duas partes do intestino. A cirurgia foi rápida, foi na madrugada (...). Agora está na UTI por precaução."

Possível alta: "Se ocorrer tudo bem, não tiver nenhuma intercorrência -e não vai ter-, ele vai ter alta em 72 horas. Os médicos falaram que foi um sucesso a cirurgia (...). O abdômen dele estava com líquido, estava inchado, e aí eles tamparam."

Acidente: "Quem viu o carro, foi triste, só foi a mão de Deus. Os anjos do Senhor estavam todos acampados ali. Não aconteceu nada com o meu cunhado, ele foi guerreiro, tem que aplaudir meu cunhado, que teve uma visão de águia, que conseguiu tirar ele do carro."

Regis Danese sofreu um acidente de carro na quarta-feira (30). Acompanhado do irmão, Daniel, a caminhonete colidiu com um caminhão por volta das 18h30 (horário de Brasília), enquanto estavam a caminho de um show em Ceres (GO).

O motorista do caminhão e o irmão do cantor ficaram ilesos. A polícia descartou que os motoristas estivessem alcoolizados após realizar o teste do bafômetro.

O músico foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA). Com três costelas e um braço quebrados, passou por uma cirurgia no intestino delgado.