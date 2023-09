SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs que foram até o Aeroporto de Guarulhos (SP) ficaram felizes ao conseguirem fazer um registro da chegada da cantora Demi Lovato, 31. Ela se apresenta neste sábado (2) no palco do The Town.

Alegre, a artista norte-americana fez acenos ao público e sorriu bastante no desembarque. Ela estava acompanhada de alguns seguranças. Também usou o proprio celular para filmar o carinho dos brasileiros.

A cantora anunciava dias antes o lançamento de uma música em parceria com Luísa Sonza: "Penhasco2", que faz parte do disco "Escândalo Íntimo", da artista brasileira.

Quase duas semanas depois, no dia 15, Lovato vai lançar "Revamped", álbum que reúne seus maiores hits regravados com uma roupagem roqueira. Ela é conhecida por músicas como "Sorry Not Sorry" e "Cool for the Summer".