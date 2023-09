SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -A agenda musical paulistana de setembro reserva encontros especiais nos palcos, apresentações em família, homenagens a parceiros e álbuns, além de visitas internacionais a palcos brasileiros.

É o mês de assistir, por exemplo, à turnê que Gilberto Gil faz com vários de seus parentes, na qual incursionam por canções das quase seis décadas de carreira do baiano, e à homenagem de Arrigo Barnabé ao repertório do amigo Itamar Assumpção, que é levada ao palco com a ajuda de músicos parceiros do artista que morreu em 2003.

Este mês também reserva passeios por carreiras celebradas como as de Paulinho da Viola e Jorge Aragão, que retomam sucessos de suas trajetórias.

Para os que querem assistir a artistas em ascensão, será possível ver a apresentação do grupo feminino de k-pop Aespa e as novas canções de Dora Morelenbaum e Brisa Flow.

Veja, a seguir, uma lista de 15 apresentações musicais em São Paulo ao longo do mês.

Aespa

É a primeira turnê mundial deste girl group de k-pop que também experimenta com o hyper pop. Por aqui, elas tocam canções do EP "My World", como "Spicy", e outras queridinhas do público, caso de "Black Mamba". O único tipo de ingresso disponível é o Pacote VIP, que inclui benefícios como acesso antecipado e à passagem de som, entre outros.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Seg. (11) , às 20h30. R$ 1.930 em Ticket360

Arrigo Barnabé

O músico mostra o show inédito "Tristes Trópicos", no qual interpreta canções de seu parceiro de três décadas, Itamar Assumpção. Acompanhado de integrantes da Banda Isca de Polícia, que tocava com Assumpção, ele inclui no repertório composições como "Nego Dito", "Dor Elegante" e "Fico Louco".

Sesc Consolação - r. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Sex. (1°) e sáb. (2) às 20h e dom. (3), às 18h. A partir de R$ 12 bilheterias do Sesc e no site

Brisa Flow

A cantora participa do projeto Rima Falada, que promove bate-papos seguidos de pocket shows no Salão Nobre do Theatro Municipal. A artista mineira toca canções que mostram sua mistura de música latina e eletrônica com o rap e o neo soul.

Theatro Municipal de São Paulo - pça. Ramos de Azevedo, s/n, República, Instagram @theatromunicipal. Sáb. (2), às 17h. Grátis, com entrada por ordem de chegada

Dora Morelenbaum

Rosto incensado da nova cena musical brasileira e integrante da banda Bala Desejo, a artista percorre canções de seu primeiro EP, "Vento de Beirada" (2021), além de parcerias com músicos como Zé Ibarra e Tom Veloso.

Casa de Francisca - r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Ter. (13) e qua. (14), às 21h30. A partir de R$ 62 em Pixel Ticket

Edi Rock

Fundador e membro dos Racionais MC?s, o rapper grava seu DVD "Ontem, Hoje e Amanhã Ao Vivo" na Audio e recebe grande lista de convidados, que inclui nomes como KL Jay, Seu Jorge e Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, Instagram @audio. Sex. (22), às 22h. A partir de R$ 50 em Ticket 360

Eric Donaldson

O cantor jamaicano faz turnê brasileira e toca sucessos de sua longeva carreira no reggae como "Cherry Oh Baby", "Cinderella" e "More Love". A noite ainda tem discotecagem de Elizabeth Lago e da equipe Equipe Jahmaica Sistema de Som.

Barraco - r. Achilles Orlando Curtolo, 649, Barra Funda, Instagram @barraco_sp. Sex. (1°), às 23h. A partir R$ 100 em Sympla

Gilberto Gil e Família

Depois de uma turnê pela Europa em 2022, o show "Nós a Gente", no qual Gilberto Gil sobe ao palco com vários membros de sua família, chega a São Paulo. Acompanhado de filhos, netos e bisnetos, o artista rememora canções de suas quase seis décadas de carreira, que incluem sucessos como "Vamos Fugir", "Tempo Rei" e "Palco".

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Qui. (14), sex. (15) e sáb. (16), às 22h. A partir de R$ 240 em Ticket360

Hamilton de Holanda e Gonzalo Rubalcaba

A Sala São Paulo sedia o encontro inédito entre o músico carioca e o pianista de jazz cubano que tem gravações ao lado de Ron Carter e Jack DeJohnette.

Sala São Paulo - pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Sáb. (16), às 20h30. A partir de R$ 180 em Inti

Ivete Sangalo e Rod Stewart

A artista brasileira e o compositor britânico estreiam o programa "Legends in Concert", que pretende reunir nomes importantes da música internacional e internacional para encontros musicais. Os cantores fazem suas apresentações separadamente e também se unem no palco para dividir algumas faixas.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque. Sáb. (30), às 19h. A partir de R$ 600 em Livepass

José Miguel Wisnik

O músico e professor de literatura apresenta faixas de seu álbum "Vão", lançado em 2022, com participações especiais de Marina Wisnik, Celsim e Zahy Tentehar.

Sesc Pinheiros - r. Pais Leme, 195, Pinheiros, Instagram @sescpinheiros. Sáb. (2), às 21h. A partir de R$ 15 em Sesc

Jorge Aragão

Um dos fundadores do Fundo de Quintal e também uma das vozes mais importantes da música nacional toca, no palco da Casa Natura Musical, faixas como "Vou Festejar" e "Eu e Você Sempre", presentes em sua discografia com mais de duas dezenas de discos.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical. Sáb. (23), às 22h. A partir de R$ 140 em Sympla

Lynyrd Skynyrd

Quase 60 anos de estrada são comemorados no show da banda de rock criada nos EUA que, ao longo da carreira, emplacou hits como "Sweet Home Alabama". A formação atual não inclui nenhum dos membros originais.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Sex. (22), às 22h. A partir de R$ 450 em Ticket360

Paulinho da Viola

Autoridade no samba brasileiro, o músico toca, no Espaço Unimed, o repertório do show que celebra seus 80 anos ?e que inclui faixas como "Coração Leviano" e "Coisas do Mundo, Minha Nêga".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Sáb. (30), às 22h. A partir de R$ 240 em Ticket360

Tiganá Santana

O cantor e músico brasileiro faz uma homenagem aos 50 anos do lançamento de "Milagre dos Peixes" celebrado álbum de Milton Nascimento, ao lado de músicos como Sebastian Notini e Ldson Galter. A apresentação, pensada para um festival alemão, é feita pela primeira vez no Brasil ?e ainda tem participação da escritora Conceição Evaristo.

Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros, Instagram @sescpinheiros. Dom. (3), às 18h. A partir de R$ 15 em Sesc

Vozes da Amazônia

Para celebrar os dias da Amazônia e da Mulher Indígena, ambos em 5 de setembro, a Casa Natura sedia a segunda edição deste festival, que reúne expressões culturais amazônicas. Pelo palco, passam o grupo manauara de MPB e rock psicodélico Batuc Banzeiro, a cantora do Macapá Patrícia Bastos e a banda do mestre Silvan Galvão, que toca com Júnior Soares e Ronaldo Silva, membros do arraial da Pavulagem ?grupo que é patrimônio cultural paraense.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical. Sáb. (2), às 18h. A partir de R$ 60 em Sympla