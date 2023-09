SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia 11 de agosto de 1973 é considerado o marco inicial do hip-hop. Isso porque, na data, foi realizada uma das primeiras festas que uniu três dos quatro elementos do movimento ?rap, DJ e break. O evento em questão ocorreu nos Estados Unidos.

A festa organizado pelo DJ jamaicano Kool Herc e sua irmã Cindy Campbell, em um prédio na avenida Sedgwick, no bairro do Bronx, é considerado o marco inicial que uniu os diferentes segmentos do movimento.

O movimento alcançou outros países e chegou com força a locais como França e Cuba. No Brasil, a cultura hip-hop ganhou corpo com o sucesso dos Racionais MC's. São Paulo é a cidade considerada difusora do hip-hop no país.

Veja dicas de livros, filmes e séries para entender a evolução do hip-hop nesse meio século

*

LIVROS

"Racionais: Entre o Gatilho e a Tempestade" (Perspectiva)

Obra organizada pela socióloga Daniela Vieira e a antropóloga Jaqueline Lima Santos destrinchar sobre o legado do maior grupo de rap nacional, os Racionais MCs. O livro traz uma série de textos que buscam traçar a trajetória do grupo formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, que influenciam gerações de jovens negros desde os anos 1980.

"Barulho de Preto: Rap e Cultura Negra nos Estados Unidos Contemporâneos" (Perspectiva)

No livro, a socióloga Tricia Rose faz uma análise do rap e do surgimento da cultura hip-hop.

Nomes como os de Kool Herc, Ice Cube, Queen Latifah e MC Lyte são lembrados como os expoentes do movimento nos EUA.

"Mv Bill. A Vida Me Ensinou a Caminhar" (Age)

Nesta obra, o rapper carioca MV Bill conta a sua história de vida, resgatando memórias da Cidade de Deus, comunidade no Rio de Janeiro onde nasceu, até a sua trajetória dentro do rap, iniciada em 1991.

"Um Bom Lugar: Biografia Oficial de Mauro Mateus dos Santos - Sabotage" (LiteraRUA)

O livro de autoria do escritor Toni C. traça a trajetória de vida e do rapper Mauro Mateus dos Santos, conhecido como Sabotage. Nascido na favela do Canão, na zona sul de São Paulo, o artista fez um único disco em vida, "Rap é Compromisso", de 2001, que foi um marco para o hip-hop brasileiro. Além de rimar, atuou em filmes e ganhou muitos prêmios. Em 2003, no auge de sua carreira, foi violentamente assassinado.

"Racionais Mc's: Sobrevivendo no inferno" (Companhia das Letras)

A obra traz as letras do quarto álbum do grupo, lançado em 1997. Formado em 1989 por Mano Brown e Ice Blue, da zona sul de São Paulo, e Edi Rock e KL Jay, da zona norte, Racionais é o maior nome do rap nacional.

"Rap e Política: Percepções da Vida Social Brasileira", Roberto Camargos

O livro analisa mais de 10 mil composições produzidas no Brasil para traçar um panorama dos temas que envolvem o ritmo, desde a década de 1990.

"Se liga no som: As transformações do rap no Brasil", Ricardo Indig Teperman

O livro aborda a forma como o poder público se relaciona com às batalhas de rua, o posicionamento dos rappers no mercado musical e relação entre rap e indústria fonográfica.

SÉRIES

"Hip Hop Evolution", na Netflix

O documentário mostra a evolução do hip-hop dos anos 70 aos anos 2000. Em quatro temporadas, o filme traz entrevistas com MCs, DJs e produtores musicais.

"Primeiro as damas: mulheres no hip hop", na Netflix

A minissérie de quatro capítulos traça a trajetória das mulheres no hip-hop dos EUA. Nomes como de Roxanne Shante, MC Lyte, Queen Latifah e outras são citadas como as pioneiras do movimento feminino no ritmo.

"The Get Down", na Netflix

A série retrata as origens do movimento hip-hop na Nova York do fim dos anos 1970. Em duas temporadas, a obra de ficção mostra como DJs, MCs, dançarinos e grafiteiros criavam as bases do hip-hop no Bronx.

"Unsolved", na Netflix

A série mostra de forma dramatizada como foi a investigação real do assassinato dos ícones do rap Tupac Shakur e Biggie Smalls, o Notorius B.I.G.

FILMES

"Cidade de Mentiras", na Amazon Prime

O filme acompanha as ações de Russell Poole (Johnny Depp) detetive da polícia de Los Angeles responsável por investigar a morte dos rappers Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Em meio às investigações, ele lida ainda com a rivalidade entre Costa Oeste e Costa Leste.

"Straight Outta Compton: A História do N.W.A.", na Globoplay

O filme conta a trajetória do grupo da Califórnia N.W.A, formado na década de 80 e que tinha entre seus integrantes Ice Cube e Dr Dre.

"A Arte do Rap"

O documentário é dirigido por Ice-T. O filme mostra a trajetória do ator e rapper e também um pouco da história do rap nos EUA através de entrevistas com nomes como Snoop Dogg, Kanye West, Eminem, Afrika Bambaataa e Grandmaster Caz.

"Racionais: das ruas de São Paulo pro mundo", na Netflix

O documentário, a partir do relato dos quatro integrantes, conta a trajetória do maior grupo de rap do Brasil. O filme, dirigido por Juliana Vicente, traz imagens raras e o depoimento de pessoas que fizeram parte da história do grupo, como Eliane Dias, empresária e esposa de Brown.

"Notorius B.I.G. - A Lenda do hip hop", na Netflix

O documentário traça a trajetória de vida de um dos maiores rappers americanos, Notorius B.I.G. Com imagens raras, obra faz um mergulho na vida familiar do artista.

"Emicida: AmarElo - Ao Vivo", na Netflix

O documentário traz os bastidores do show do cantor gravado no Theatro Municipal de São Paulo com as músicas do álbum homônimo do artista.

"Roxanne Roxanne", na Netflix

O filme acompanha a trajetória da rapper Roxanne Shanté, que se tornou uma lenda do hip-hop nos anos 80.