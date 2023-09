SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A funkeira MC Katia faleceu no dia 13 de agosto, depois de ficar internada por mais de um mês e ter a perna amputada. Na noite de quinta (31), a filha da cantora, Michele Marques, escreveu uma carta aberta no Instagram da mãe.

Michele inicia falando o quanto a dor de perder uma mãe é inexplicável: "Perder sua mãe é algo tão inexplicável. Quando recebi a notícia parecia mentira. Talvez um sentimento de que aquilo não passava de uma pegadinha, mas instantaneamente parecia que um meteoro tinha acabado de cair em cima de mim. Só pensei em correr. Não sabia pra onde mas eu queria sair correndo."

A filha acredita que a mãe esperou sua chegada antes de falecer: "Naquele minuto eu tinha segurado a sua mão e você estava viva do nada me pediram pra se retirar do CTI e umas quatro pessoas saíram fechando a cortina e o médico em cima de você fazendo massagem cardíaca. Meu coração já estava agoniado ali . Você só esperou eu chegar."

Marques diz que ainda espera uma ligação de MC Kátia: "Ainda parece que é mentira, sinto que a qualquer momento meu telefone vai tocar e ela vai esta do outro lado da linha me chamando .'Chel,Chel', vem fazer minha maquiagem.'Chel, Chel vem fazer bolo pra eu tomar com um cafezinho. Haaaaaa mas dói saber que essa ligação não vou mais receber."

A herdeira da funkeira se questiona sobre a morte da mãe: "Fico me perguntando será que vou conseguir superar viver sem você .Deus é onisciente e sabia como eu iria sofrer, então porque te lavar?"

Michele abre o coração sobre as conquistas sem ter a figura materna presente: "Queria te contar tanta coisa, vou me formar, o quarto das crianças está subindo, tenho alguns sonhos sendo realizados, vou começar meu técnico, vou me formar de novo e você não vai estar."

Ela se diz sozinha e finaliza agradecendo pelos 33 anos ao lado da mãe: "Eu só tinha você. Você era minha mãe e literalmente meu pai . Hoje tô tão sozinha. Eu tenho as pessoas que me amam aqui me ajudando, me levantando, mas você era meu chão, meu porto seguro ,meu socorro na Terra . Obrigada por esses 33 anos ao seu lado."