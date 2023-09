SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O processo movido por Dave Holmes, ex-gestor de carreira do Coldplay, teve mais detalhes revelados. Inicialmente em segredo de justiça, pouco se sabia sobre os motivos e a quantia exigida.

Ele gerenciava a carreira do grupo praticamente desde o seu início, há 22 anos, mas deixou o cargo há um ano. No momento, a banda liderada por Chris Martin é gerida pelo trio formado por Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon, que colaborou com Holmes por décadas.

Segundo a revista americana Variety, em documentos apresentados a um tribunal no Reino Unido, Holmes alega que a banda não cumpriu um contrato prometido referente a dois álbuns, pelos quais o empresário deveria receber comissão.

De acordo com o gestor, ele deveria receber uma parte do valor de £ 35 milhões (o equivalente a R$ 217 milhões) e £ 30 milhões (R$ 186 milhões) pela contribuição nas produções.

Ele pede à Justiça que reconheça o contrato anterior de seu trabalho ou uma indenização de R$ 59 milhões pelos registros do período em que trabalhou.

Holmes alega quem, entre suas funções, estava a de gerenciar a logística para a preparação e gravação dos álbuns, aprovando orçamentos e organizando sessões de gravações e licenciamento de amostras. Ele ainda diz que a banda tentou rebaixá-lo de empresário a chefe de turnê.