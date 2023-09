SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "How I Met Your Father" foi cancelada após duas temporadas. A informação foi confirmada pelo Hulu, responsável pela produção e exibição do seriado nos Estados Unidos, ao site Variety nesta sexta-feira (1). O anúncio chocou os fãs, que elevaram o título aos Trending Topics da rede social X, ex-Twitter.

O spin-off de "How I Met Your Mother", que era liderado por Hilary Duff, concluiu sua segunda (e agora última) temporada no dia 11 de julho. Em seu desfecho, os espectadores ficaram sem saber com quem o personagem de Duff, Sophie, teve um filho. O programa estreou em janeiro de 2022 e contou com 30 episódios.

Embora seja uma história separada do sucesso de 2005 a 2014, "How I Met Your Father" existia no mesmo universo do original e incluía participações especiais de Neil Patrick Harris (como Barney Stinson) e de Cobie Smulders (Robin Scherbatsky).

Narrado por Kim Cattrall, que interpreta a versão de 58 anos de Sophie, "How I Met Your Father" é estrelado por Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma. A produção foi criada pelos antigos showrunners de "This Is Us", Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

No Brasil, "How I Met Your Father" pode ser vista pelo Star+.