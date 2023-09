SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Ramón Valdés (1924-1988), o Seu Madruga de "Chaves", Estebán Valdés, 62, vem se deparando, nos últimos dias, com dezenas de matérias publicadas no Brasil sobre os 100 anos que seu pai completaria neste sábado (2).

Um dos mais amados personagens da série mexicana no país, Seu Madruga merece todas as deferências ?pena que o centenário de seu nascimento só acontecerá em 2024.

Sites de busca apontam a data de nascimento incorreta, o que levou muitos fãs e veículos de comunicação ao erro. O ator e intérprete do pai de Chiquinha nasceu, na verdade, em 2 de setembro de 1924 ? ou seja, ele completa 99 anos agora. Sensibilizado com a comoção gerada pela suposta efeméride, Estebán enviou uma cópia da certidão de nascimento do pai à reportagem.

"Agora vamos divulgar sempre o certo", afirma ele. Don Ramón deixou dez filhos e, segundo Estebán, era um pai extremamente amoroso e presente na vida (e na rotina) de todos. "Ele dava banho, trocava fralda, alimentava, botava para dormir, ninava....", lembra. "Sentimos muita falta do seu amor, seus beijos, seus abraços e seu cuidado."

Conversando sobre um passado não tão distante, Estebán comenta as teorias que correm pelas redes sociais sobre o motivo que levou à saída de seu pai do elenco de "Chaves". Há rumores de atritos c'om Carlos Villagrán (que fazia Quico), e também sobre o relacionamento de Roberto Bolanõs, o criador da série, com Florinda Meza (a dona Florinda), o que teria criado uma certa desarmonia no elenco.

Bingo. "Quando ela começou esse relacionamento com Roberto, começou a querer influenciar na direção do programa. Florinda queria dar ideias, dirigir o que fazer ou não", conta, ressaltando: "Meu pai mesmo nos contou. E contou também que isso o desagradou. Ele não gostou que Roberto não fosse mais o único diretor ou produtor do programa."

No entanto, ao falar do pai, é inevitável refletir sobre os momentos mais marcantes dele em "Chaves" (1973-1980), como os episódios da trupe toda da vila em Acapulco. Outra lembrança é do capítulo do Festival da Boa Vizinhança, que segue indisponível para o público, já que há uma batalha na Justiça entre a Televisa, dona das fitas dos episódios originais de "Chaves", e o Grupo Chespirito, comandado por Roberto Gómez Fernández, filho de Bolanõs, que detém os direitos autorais da obra.

Desde julho de 2020, nenhum episódio da série é transmitido em nenhum TV ou streaming. Assim como Édgar Vivar, o intérprete de Seu Barriga, contou à reportagem no início de agosto, ele espera que o imbróglio seja resolvido o quanto antes.

"Eu me sinto mal e triste, assim como todas as pessoas ao redor do mundo, não apenas no Brasil. Agora, mais do que uma briga ou uma discussão, foi simplesmente o fim, o término de um contrato ou acordo que expirou e não foi renovado. Espero que eles cheguem a um acordo", diz o filho do Seu Madruga, que em breve lança um livro sobre o pai.