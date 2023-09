SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jards Macalé cancelou os dois shows que faria neste fim de semana no Sesc Pompeia, em São Paulo. O cantor e compositor, de 80 anos, está com uma forte gripe e não tem condições de se apresentar, informou a equipe do artista pelas redes sociais.

Os shows iniciariam a turnê do disco "Coração Bifurcado", lançado em maio deste ano. Macalé se apresentaria com uma nova banda, formada inteiramente por mulheres.

Os ingressos comprados online ou por aplicativo serão estornados automaticamente. Os ingressos comprados presencialmente podem ser devolvidos em qualquer unidade do Sesc.

A equipe do cantor ainda não informou novas datas para o início da turnê.