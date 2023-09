ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A assessoria de imprensa de Kayky Brito divulgou na tarde deste sábado (2) que o ator fará novos exames no hospital Miguel Couto, zona sul do Rio de Janeiro, para entender a gravidade do seu estado após o atropelamento que ele foi acometido durante a madrugada.

"O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações", diz a nota enviada à reportagem.

Sua irmã, Stefhany Brito, e o pai de Kayky, já estão no local para dar apoio a situação. Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Foi o que disse o delegado Ângelo Lages. Segundo ele, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um artefato.

Ao tentar retornar para o local, o carro que o atropelou cometeu o fato. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível.

O motorista de aplicativo estava com um passageiro a bordo, que tinha um bebê de colo no banco de trás. O dono do veículo e o passageiro prestaram socorro e chamaram uma ambulância. O fato aconteceu à 1h08 da manhã. Diligências já começaram para investigar o que ocorreu.

A polícia solicitou perícia do local e tenta descobrir se o motorista trafegava em velocidade superior à permitida para o trecho na região, que é de 70 km por hora. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir a vítima.