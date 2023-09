SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 18 anos, Joaquim Huck tem deixado de lado a reclusão com que sempre foi associado e tem aparecido em diversos eventos nos últimos tempos. Na semana passada, ele esteve no show que Alok fez na praia de Copacabana, no Rio, e neste sábado (2) já estava no festival The Town, em São Paulo.

"Eu adoro, amo festival, amo música, então é sempre bom", comenta o primogênito de Luciano Huck, 52, e Angélica, 49. Aliás, o jovem não veio sozinho, ele estava acompanhado da namorada, Manoela Esteves. Os dois circularam de mãos dadas pelo camarote VIP do evento.

Joaquim conta que deve começar a pensar mais seriamente no futuro profissional no ano que vem, quando conclui o ensino médio. Porém, adianta que não deve seguir os passos dos pais. "Ainda tem um tempo pela frente, mas acho que não vou seguir carreira artística, eu gosto de ficar por trás das câmeras, e não de aparecer tanto."

Ele antecipa que não deve fazer faculdade no Brasil. "Eu estou aplicando para faculdades fora do país, provavelmente vou estudar fora", diz ele, que pretende estudar alguma carreira relacionada a administração: "Acho que vou fazer business".