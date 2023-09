SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de Faustão, 73, o apresentador João Guilherme Silva, 19, afirma que o susto com o pai o fez cuidar mais da própria saúde.

"Eu sempre fui meio hipocondríaco, mas quando uma coisa dessas acaba acontecendo com alguém próximo a gente acaba cuidando ainda mais da nossa saúde", disse ele, na área VIP do primeiro dia de The Town, em Interlagos, neste sábado (2).

Segundo Silva, Faustão não tem data para deixar o hospital e segue com os melhores cuidados médicos. No evento para acompanhar o show do rapper Post Malone, Silva afirma que agora o momento pior já passou e que é preciso ter um pouco de felicidade.

"Agora é só celebrar, só felicidade. Na vida há desafios e acasos, mas quando os superamos temos que comemorar."