SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De óculos escuros e toda de preto, Juliette, 33, parecia uma rock star na primeira noite do The Town, em São Paulo, neste sábado (2). A cantora não estava no line-up do festival, mas chamou a atenção no camarote VIP, onde circulou apenas com membros de sua equipe.

Perguntada se consegue curtir os shows como uma pessoa comum faria, ela não titubeia: "Consigo!". "Olha aí aonde a gente está: no meio do povo", diz a vencedora do BBB 21, enquanto cruza como um raio a área reservada a convidados e a quem desembolsa muito mais que o valor do ingresso normal, e ainda assim com um segurança a tiracolo.

Juliette conta que veio ao festival para ver Demi Lovato, de quem se diz fã. "Ela é perfeita, a melhor de todas", afirma. Ela acompanhou o show da americana com atenção e afirma que aprende vendo colegas como ela no palco. "Com certeza, o grave, a performance, a voz... é um sonho!".

Porém, ela não queria ir embora ainda, porque estava na expectativa para o show de Post Malone. "Adoro, acho um gato! É um gato, né não?", diz a paraibana, que conta já ter visto o rapper em outros festivais. "Já vi ele sem camisa cantando", explana. "Adoro ele suado, cantando, acho maravilhoso (risos)."