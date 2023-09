SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcos Pitombo, 41, estendeu sua estadia em São Paulo, onde estava para gravar uma participação em uma série, para conferir a primeira noite de The Town, neste sábado (2). "Fiz a filmagem na sexta-feira e resolvi ficar, porque não tem como perder isso", afirma.

O ator, que recentemente terminou o relacionamento com o diretor de marketing Iasser Kaddourah, disse que está solteiro no festival. "Dá para aproveitar bastante os shows, os meus amigos que não via há muito tempo, ver o que está acontecendo de moda, de música, e eu acho que isso que vale, né?", desconversou.

Pitombo diz que vem recebendo muito carinho do público desde que decidiu tornar pública sua orientação sexual. "Recebi um acolhimento muito grande das pessoas, eu acho que hoje em dia as pessoas respeitam quem tem atitude e quem está aí lutando para ser quem é", avalia. "O mais importante é que não me senti sozinho."

Ele diz que o fato de ter perfil de galã não tornou a "saída do armário" mais complicada que para qualquer um. "Acho que para qualquer pessoa LGBTQIA+ nada é fácil", afirma. "Mas acho que o respeito das pessoas cada vez é maior."

O ator também conta que não sentiu um aumento do assédio do público masculino, nem mesmo nas redes sociais -- ele conta que não costuma receber nudes dos fãs mais afoitos. "Na verdade, acho que existe um carinho muito grande, e sou muito grato por isso."