SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Domingo, dia 3, é o segundo dia de The Town e contará com o primeiro show de um dos grandes destaques do festival, o cantor Bruno Mars, que também se apresenta no último dia do evento.

O havaiano encerra a noite no palco Skyline com uma apresentação às 23h. Pega o palco já aquecido pelos shows de Luísa Sonza, às 16h05, Alok, às 18h15, e Bebe Rexha, às 20h25.

No palco The One, artistas brasileiros dividem espaço com o americano Leon Bridges, que se apresenta às 19h20. Antes dele, estarão no palco Matuê, às 15h, e Ney Matogrosso, às 17h10. Após o show do estrangeiro, Seu Jorge encerra a noite com um show às 21h45.

Outros destaques são a drag queen Lia Clark e o rapper Luccas Carlos, que se apresentam no palco Factory.

Shows do festival serão transmitidos ao vivo no Globoplay, no Canal Bis e no Multishow. No Multishow, serão transmitido as apresentações do Skyline e do The One a partir das 14h25 no dia 2 e das 14h45 nos demais. Já no Canal Bis, o palco New Dance Order será exibido a partir das 19h45.

Veja a programação completa:

Palco Skyline

16h05 - Luisa Sonza

18h15 - Alok

20h25 - Bebe Rexha

23h - Bruno Mars

Palco The One

15h - Matuê convida O Nordeste

17h10 - Ney Matogrosso

19h20 - Leon Bridges

21h45 - Seu Jorge

Palco Factory

16h - Lia Clark

18h - Veigh

20h - Wiu

22h - Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

18h30 - Jonathan Ferr

20h30 - Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 - Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16h35 - Noporn Live

18h05 - Vitalic

19h50 - Paul Kalkbrenner Live

21h25 -- Ellen Allien X Badsista

23h30 - Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto