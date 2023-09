SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto a chuva torrencial encharcava o grande público do The Town, na noite deste sábado (2), atores, influencers, empresários e quem mais compõe a elite de São Paulo curtiam os shows na área VIP. Ou melhor, não pareciam curtir tanto, já que conversavam em rodinhas e se esquivavam das goteiras que molhavam os sofás e os carpetes do camarote com vista privilegiada para os dois palcos principais.

Ao entrar, depara-se com um grande lounge, com buffets de salgadinhos, queijos, saladas e um só de risotos, repostos constantemente. Sentados em sofás, mesas e espaços de descanso, encontramos as celebridades. No centro, um pianista toca Coldplay, sucesso do pop, não presente no festival.

Em uma rodinha, João Guilherme, Pe Lu (tio e empresário), Vanessa Lopes e mais amigos conversam. "Vim para ver amigos e fazer negócios", diz João.

Descendo as escadas, um outro andar tem luzes de balada e vários displays de bebidas alcoólicas -- de cerveja Heineken a whisky Johnnie Walker, não faltam variedades. Na parte externa, alguns assistem aos shows dos seus artistas preferidos. Demi Lovato, que cantou com Luísa Sonza, foi quem mais animou o público enquanto a noite ainda estava começando.

Na lojinha de produtos oficiais, moletons de R$ 220 reais são vendidos à rodo. "Tem uns que levam vários para os filhos e amigos", diz o vendedor.

O público da área VIP também inclui crianças, acompanhadas dos pais e de babás, adolescentes e idosos, representantes de empresas patrocinadoras e que trazem os filhos e netos.

Enquanto muitos enfrentaram fila para comer um lanche ou picolé no gramado do The Town, todos os restaurantes ou fast foods disponíveis lá fora também estavam no camarote. Sem fila, os presentes puderam comer de onde quisessem.

Há ainda o VIP dentro do VIP. Convidados da Rock World, empresa que organiza o festival, podem ter ainda mais privacidade em um outro lounge, longe dos flashes e da imprensa. Luciano Huck, Angélica, Sasha e Rodrigo Faro foram alguns dos que aproveitaram o festival lá dentro.

Ingressos foram disponibilizados para membros do Clube The Town, modalidade mais cara criada pelo festival, à venda por R$ 1.199. A associação dá direito à compra de dois ingressos, sujeitos à disponibilidade.