ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A família do apresentador Fausto Silva estrelou neste domingo (3) uma campanha do Ministério da Saúde para conscientização da doação de órgãos no Brasil. A peça foi publicada no Instagram.

Chamada de Setembro Verde, o vídeo trouxe a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, e os filhos João Guilherme, Rodrigo e Lara, juntos, e falando da experiência que o pai teve nas últimas semanas e que mobilizou o Brasil.

No vídeo, os quatro aparecem e dizem que estão em campanha para mudar a visão do Brasil sobre o assunto. "Órgãos não vão para o céu. Eles têm uma segunda missão na terra, que é ajudar a quem precisa", comentou João Guilherme Silva no vídeo.

"A esperança de uma segunda chance depende de você. Deixe explícita sua vontade de ser um doador. Assim você pode salvar a vida de quem precisa", comenta a peça.

Na quinta-feira (31), o jornalista postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele.

"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Ele me deixou a chance de viver de novo."

O vídeo pode ser acompanhado neste perfil do Instagram: https://www.instagram.com/p/Cwu5Y0zr4xz/.