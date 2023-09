SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Burning Man, que acontece no deserto de Black Rock, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, tem no momento mais de 70 mil pessoas retidas por conta das inundações e da lama que tomaram conta do local.

A informação é da rede CNN, que ouviu o sargento Nathan Carmichael, do Departamento de Polícia do Condado de Pershing a respeito das condições enfrentadas pelos participantes do famoso evento de contracultura que teve sua primeira edição em 1986.

As chuvas dos dois últimos dias resultaram em um solo "muito escorregadio e lamacento", que "parece grudar nas pessoas, nos pneus", e que torna muito difícil a locomoção a pé ou de carro. Com isso, muitos dos trailers dos participantes estão presos no local.

Ainda que algumas pessoas tenham conseguido sair caminhando do Burning Man, as equipes chefiadas por Carmichael e a própria organização do festival vêm pedindo que as pessoas fiquem no local "até que o solo fique duro e seguro o suficiente para viajar".

A CNN informa que, até o momento, não houve escassez de alimentos nem de água, e que o clima não é de pânico --a rede diz que os participantes se encontram "de bom humor".

Os radares locais indicam que deve vir mais chuva para o Burning Man neste domingo (2) à tarde. "Tempestades mais fortes serão capazes de chuvas muito intensas, granizo pequeno e rajadas de vento de vento de mais de 40 mph [aproximadamente 64 km/h]", diz o escritório do NWS de Reno, em Nevada.

No Brasil, os espectadores do festival The Town, que acontece desde sábado (2) no Autódromo de Interlagos, enfrentaram pancadas de chuva no primeiro dia de evento, sem maiores contratempos registrados. A previsão para este domingo (3) é de 90% de chuva a partir do meio-dia.