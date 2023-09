SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Bruno de Luca, 41, se pronunciou neste domingo (3) após Kayky Brito ser atropelado ontem, no Rio de Janeiro. O ator de 34 anos teve politraumatismo e está intubado e, segundo o jornal Extra, estava com Bruno de Luca e outros amigos no momento do acidente.

Horas após receber os primeiros cuidados no Hospital Miguel Couto, ele foi transferido para o hospital privado Copa D'Or, em Copacabana.

"Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, pra ele sair dessa o mais rápido possível", escreveu Bruno nos Stories do Instagram.