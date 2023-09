ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão explicou os motivos pelos quais fará uma pausa na carreira na madrugada deste domingo (3), no último show realizado, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Safadão afirmou que tem sofrido um cansaço mental por causa do trabalho, mas sem detalhar se seria burnout pela pressão para manter o sucesso.

"Estou faz três dias sem conseguir dormir. Para quem não está entendendo, o que o Safadão tem, na verdade, é cabeça, é mental. Me deram um sossega leão antes desse show, consegui cochilar umas horinhas, e consegui fazer esse show. São dias delicados, eu não venho muito bem nos últimos dias", afirmou.

"Eu tenho que aprender a me respeitar, respeitar o meu corpo, a minha saúde, e me cuidar um pouco", concluiu ele. Safadão recebeu o apoio do público.

O cantor surpreendeu ao anunciar uma pausa por tempo indeterminado na carreira. Através de uma nota postada em suas redes sociais, a assessoria e o cantor afirmam que foi um pedido médico, sem detalhar um tratamento ou doença. Ele recebeu apoio de fãs.

"Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica", diz a nota, assinada pela produtora que cuida de sua carreira artística, a Camarote Shows.

Na noite de sábado (2), Wesley Safadão realizou um show em Natal, no Rio Grande do Norte. Nenhum outro show consta na sua agenda, disponível em seu site oficial.

Wesley Safadão estorou em todo o Brasil com a música "Camarote", em 2015, e desde então é um dos maiores cachês da musica nacional. Um show seu chega a custar R$ 200 mil para contratantes, devido a demanda de público que tem.