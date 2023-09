ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Bruno de Luca falou pela primeira vez sobre o acidente que aconteceu com o ator Kayky Brito na madrugada do último sábado (2). Bruno confirmou que estava no local e ajudou a socorrer o ator.

Em uma postagem no Instagram, Bruno lamentou o ocorrido e pediu uma corrente de oração pelo amigo para que ele se recupere o mais rápido possível.

"Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pelo Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível", escreveu ele em um story.

Bruno não fez mais postagens sobre o assunto. A reportagem apurou que ele está em contato contínuo com a família para ter atualizações sobre o seu estado de saúde.

Kayky Brito estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado na madrugada de último sábado (2), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Foi o que disse o delegado Ângelo Lages. Segundo ele, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um artefato.

Ao tentar retornar para o local, o carro que o atropelou cometeu o fato. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível.