SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, o baixista da banda Ultraje a Rigor, utilizou sua conta no Instagram neste domingo (3) para fazer um pedido aos fãs. O artista foi vítima de um grave incidente na noite de sábado (2) em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, sendo atingido por um tiro na cabeça.

Com a voz carregada de emoção, Isabella implorou por suas preces e apoio à recuperação de seu pai. "O estado é delicado. Eu queria pedir para vocês: orem pelo meu pai, por favor", suplicou ela. "Que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequelas. Não sei. Só rezem e orem pelo meu pai, independente do que vocês acreditem", acrescentou.

Iniciando seu pronunciamento com uma explicação sobre a situação, Isabella descreveu o processo de transporte do pai para São Paulo. "Como a maioria já sabe, meu pai foi baleado na cabeça ontem em Paraty. Na hora que soubemos, eu e minha família fomos para lá, e foram horas e horas tentando esse trâmite, essa burocracia de trazê-lo para São Paulo", compartilhou.

A família conseguiu transferi-lo durante a tarde de domingo em uma UTI aérea para o Hospital São Luiz Itaim, na zona sul de São Paulo, onde uma equipe qualificada, incluindo neurocirurgiões, está cuidando de Mingau. Contudo, Isabella ressaltou a delicadeza do estado de saúde de seu pai, deixando claro que o momento é de extrema preocupação.

Mingau, 56, foi atingido por um disparo no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, e inicialmente foi atendido no Hospital Municipal Hugo Miranda por volta das 22h30. A transferência para São Paulo ocorreu de helicóptero devido à gravidade de sua condição. As autoridades prenderam um suspeito do crime neste domingo, em Paraty.