SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel, 25, e o marido João Figueiredo, 24, marcaram presença no The Town, neste domingo (3), em São Paulo. O casal estava ansioso para conferir a apresentação do cantor americano Bruno Mars, que é a principal atração da noite.

A filha de Xuxa diz não se incomodar com o assédio dos fãs da mãe, que veem nela uma forma de conexão com a apresentadora. "Acho que é um momento especial de ter uma troca legal com as pessoas que acompanham, que admiram a gente", afirma. "É o momento da gente encontrar as pessoas fisicamente, querendo ou não."

A jovem diz que o recente documentário do Globoplay, que revisitou toda a trajetória da mãe, não chegou a surpreendê-la, porque já sabia da maioria das histórias. Porém, diz que ficou impactada de ver tudo na telinha. Sobre o carinho e cuidado que a mãe teve com ela desde a infância, Sasha diz que não precisava do documentário para saber: "Eu sempre soube, sempre senti".

Sasha diz que nunca quis seguir os passos da mãe como apresentadora infantil, mas diz não se fechar para as possibilidades. "Eu nunca digo nunca", afirma. "Mas, assim, agora eu estou muito focada em abrir minha marca", diz a estilista, que antecipa que a grife própria deve chegar em 2024.