SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Toda hora estou num lugar. Já falaram em SBT, Globo, Band. Mas faz parte. Tenho mais um ano e meio de contrato e só saio se a Record não me quiser". É dessa forma que Rodrigo Faro espanta os rumores recorrentes que atrelam o nome dele a uma nova emissora. O apresentador marcou presença, na noite deste domingo (3), na área VIP do The Town.

Porém, ele se diz contente por trabalhar aos domingos e comandar três programas na grade do canal.

"Não tem negociação, vou cumprir o contrato até o fim e vamos ver o que vai acontecer. Minha vontade é continuar fazendo meu programa aos domingos. A relação com a Record é boa", emendou ele, que estava acompanhado da mulher e das filhas no festival.

Enquanto essa definição não acontece, Faro afirma que, pelo menos, uma novidade acontecerá em 2024: seu novo contrato o libera para fazer conteúdo no streaming. "Com certeza farei algo nessa linha no ano que vem", revela