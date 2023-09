SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De óculos escuros, Agatha Moreira curtiu o The Town neste domingo (3) no camarote VIP. Ela contou à reportagem que assistiu Alok e Seu Jorge "com a galera" e que, como boa parte do público, esperava pelo show de Bruno Mars, que encerra a noite.

No ar como Graça em "Terra e Paixão" (Globo), começou a contracenar mais com o ator Paulo Lessa desde que sua personagem passou a se envolver com ele. Lessa vive Jonatas e topou, com Graça, arquitetar um plano separar o casal Aline (Bárbara Reis) e Caio (Cauã Reymond). "Ele [Lessa] é um super parceiro, super legal e generoso", disse Agatha.

A atriz também exaltou os novos atores introduzidos na atual novela das nove, como o próprio Paulo e Diego Martins (que dá vida a Kelvin). "É uma grande oportunidade trabalhar com novos talentos", elogiou ela.

Namorando o ator Rodrigo Simas há quase cinco anos, com quem divide apartamento no Rio de Janeiro, Agatha descarta dar um novo passo na relação. "Que casamento?", foi a reação dela ao ser perguntada sobre possível união.